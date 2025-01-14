وفد من الإعلاميين والصحفيين السودانيين يزور مقر السفارة الجديد بالقاهرة الجديدة

نظمت سفارة جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية زيارة ميدانية لعدد من الصحفيين والإعلاميين السودانيين لمقر السفارة الجديد بالقاهرة الجديدة، وحرص السيد السفير الفريق أول ركن مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي، يرافقه عدد من الدبلوماسيين بالبعثة، على الترحيب بالوفد الإعلامي، واستعرض ملامح خطة البعثة للانتقال للمبنى الجديد وبرامجها لتعزيز الخدمات المقدمة عبر مختلف الأقسام والملحقيات.

واستمع الوفد الزائر إلى عرض للموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمقر الجديد وأعمال التجهيز لاستقبال الكوادر العاملة تمهيدا لتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة للوجود السوداني في جمهورية مصر العربية.

وقف الوفد على جهود السفارة في تعزيز منظومة البنية التحتية المعلوماتية عبر إنشاء شبكات متكاملة على نحو يتواكب مع خطط البعثة في تعزيز الاستجابة لمشروع البوابة الرقمية ورفع التوعية بضرورة استخدام التقنية بما يوفر الوقت والجهد.

ومن جانبه، ثمن سفير السودان لدى جمھورية مصر العربية الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، الدور الكبير الذي يضطلع به الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي وتبصير الشعوب، مشيراً الى أن الرأي العام السوداني يولي اهتمامًا خاصًا بمصر، الأمر الذي يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين.

وقال عدوي إن السودان يمتلك أكبر جالية في مصر، مما يفرض مسؤولية كبيرة لتقديم خدمات تليق بالسودانيين المقيمين، وأن السفارة تسعى دائما لتعزيز خدماتها للجالية السودانية وتطوير العلاقات الثنائية بين السودان ومصر بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد السفير عدوي أن الانتقال إلى المقر الجديد يعكس رغبة السودان في تطوير وتعزيز علاقاته مع الشقيقة مصر وكافة دول التمثيل غير المقيم في القاهرة، منوهاً إلى انفتاح البعثة على التعاون مع مختلف مؤسسات و منظمات المجتمع المدني المصرية، بغية الوصول إلى تحالف استراتيجي بين البلدين الشقيقين، مشدداً على أن المقر الجديد للسفارة صُمم ليكون منارة لتعزيز العلاقات الثنائية وتقديم الدعم والخدمات للجالية السودانية.

وعبّر السفير عماد عدوي عن شكر السودان لجمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، على الدعم الكبير الذي قدمته في تسهيل الانتقال إلى المقر الجديد للسفارة، مؤكداً على أهمية العمل المستمر في ظل الظروف الحالية، داعياً إلى تكاتف الجهود لتقديم أفضل الخدمات الممكنة بما يعكس تطلعات الشعب السوداني.

وخلال استعراضه للموقف التنفيذي وشرح آلية العمل بالمقر الجديد، كشف نائب السفير السوداني عمر الفاروق سيد كامل، أن العقار تم شراءه بواسطة لجنة حكومية مختصة ضمت في عضويتھا مجلس السيادة ووزارات الخارجية، المالية، الدفاع وجهاز المخابرات العامة، مبيناً أن اللجنة وقفت على عدد كبير من المباني حتى وقع الاختيار على المبني الذي ارتأت فيه اللجنة المواصفات المحددة للاختيار من حيث المساحة والقرب من وسائل المواصلات وغيرھا.

وقال كامل إن المقر الجديد للسفارة يحتوي على ثلاث مباني اولھا خصص للسفير والدبلوماسيين والملحقيات والثاني خصص للأعمال القنصلية والثالث مبنى الجوازات بكل اجراءاتھا، حيث يحتوي كل مبنى على ثلاث طوابق روعي فيھا راحة طالبي الخدمة، مع تزويد المقر بخدمات البوابة الإلكترونية لتوفير الوقت والجھد وكافيتريا داخلية.

وأضاف أن البعثة قد حرصت على تعزيز عمل مكتب شؤون الرعايا والجالية لتلقي طلبات المواطنين ومعالجة أية قضايا لديهم.

إعلام السفارة

سفارة جمهورية السودان | القاهرة