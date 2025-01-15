يابانيات يرتدين «الكيمونو» احتفاء ببلوغ «سن الرشد» صورة

مجموعة من الشابات اليابانيات يرتدين زي “الكيمونو”، الزي التقليدي الذي يعكس تراث اليابان العريق، وهنّ يتخذن وضعيات لالتقاط الصور احتفالاً بـ”يوم بلوغ سن الرشد”. يُعد هذا اليوم مناسبة خاصة تحتفي فيها اليابان بالشباب الذين يبلغون سن العشرين، باعتباره دلالة على الانتقال إلى مرحلة النضج وتحمل المسؤولية.

تم التقاط الصورة أثناء زيارة إلى ضريح “ميجي” في قلب طوكيو، يوم أمس. ويُحتفل بـ”يوم بلوغ سن الرشد” سنوياً يوم الاثنين الثاني من شهر يناير. يرتدي البالغون الجدد في هذا اليوم الكيمونو الرسمي، ويزورون أضرحة “الشنتو”، ويشاركون في مراسم خاصة تتضمن الصلاة والاستماع إلى خطب يلقيها المسؤولون المحليون، حيث يتم توجيههم حول المسؤوليات الجديدة التي تنتظرهم في حياتهم المقبلة.

صحيفة الامارات اليوم