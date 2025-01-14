رئيس مجلس السيادة السوداني: الشعب سيقف في وجه المؤامرات

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أن السودان يواجه مؤامرة تُحاك من أطراف دولية وإقليمية تستهدف وحدته وكرامته.

وشدد البرهان على أن الشعب السوداني سيظل صامداً في مواجهة هذه المؤامرات، وسيسعى لإفشال جميع المخططات التي تهدد استقرار البلاد.

وفي سياق متصل، صرّح الرائد فتح العليم الشوبلي، قائد العمل الخاص بولاية سنار بجهاز المخابرات العامة، بأن مليشيا الدعم السريع تكبّدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال معركة تحرير مدينة ود مدني. وأوضح أن المعركة أسفرت عن مقتل نحو 114 مرتزقاً، بينهم 17 قيادياً، بالإضافة إلى أسر أكثر من 21 عنصراً آخر.

صدى البلد