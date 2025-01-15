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طليق آيتن عامر يستغيث: منعاني أشوف ولادي من سنة

2025/01/15
ايتن عمر

وجه مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، نداء استغاثة عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، معلناً عن معاناته بسبب منعه من رؤية أطفاله.

وكتب عز العرب في منشوره: “استغاثة.. يتم منعي من تنفيذ حكم قضائي برؤية أولادي.”

وأوضح أنه لم يتمكن من رؤية أطفاله منذ عام كامل، رغم محاولاته المتكررة لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن طليقته لم تسمح له بتنفيذ حقه في الرؤية. كما أشار إلى أنه لجأ للقضاء وحصل على حكم قانوني يتيح له رؤية أبنائه، إلا أن الحكم لم يُنفذ حتى الآن.

على الجانب الآخر، كانت الفنانة آيتن عامر قد صرحت سابقاً بأن طليقها محمد عز العرب على تواصل دائم مع أولادهما، مشيرة إلى أنه كان برفقتهما في بداية العام الدراسي. وأضافت أن عز العرب شارك أطفاله أول يوم دراسي، مؤكدة أن علاقتهما العائلية لن تتأثر، وأن الأولوية دائماً هي مصلحة الأطفال.

وفي وقت لاحق، نشر عز العرب عدة منشورات على حسابه الشخصي في “إنستغرام”، عبر خلالها عن استيائه من موقف طليقته، مطالبًا بحق رؤية أطفاله، وقال: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان سببًا في أذية أولادي ومانعهم من أبوهم وأسرته… ربنا موجود وإن شاء الله سأرى فيكم عجائب قدره وعقابه”.

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صدى البلد

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