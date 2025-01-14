شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تتغنج وتغني بطريقة مثيرة: (الجزيرة نظفت أرحكم) وساخرون: (الجبلية غناك بقى مياصة)

أثارت الفنانة السودانية عشة الجبل, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو حديث.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالجبلية, وهي تغني في حفل خاص بطريقة مثيرة.

حيث اتهمها المتابعون بــ(المياصة) خلال الغناء, وذلك بعد ترديدها مقطع من وصلة غنائية (الجزيرة نظفت أرحكم).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد كتب أحدهم ساخراً: (الغناء والتغنج دا استايلك الجديد) ورد عليه آخر: (الجبلية غناك بقى مياصة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين