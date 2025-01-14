شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تسخر من “الدعامي” الذي قبضت عليه قوات العمل الخاص بمدني وقال لهم “أنا حامل”: (الله يحلك بالسلامة وكدة عرفت سبب قعادكم في الدايات)

أطلقت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, أقوى سخرية على السوشيال ميديا في اليومين الماضيين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أطلقت سيدة الغناء السوداني, سخريتها بعد سماعها بالقصة “الترند”, والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقت القلعة, قصة أحد أفراد الدعم السريع, لحظة القبض عليه من قبل قوات العمل الخاص بمدينة ود مدني, التي قام الجيش بتحريرها السبت الماضي.

https://www.facebook.com/reel/611123678077565

ووفقاً لما حكى لها أحد أصدقائها في بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”, فإن فرد الدعم السريع قال لأفراد العمل الخاص لحظة القبض عليه واستجوابه: (أنا حامل).

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قابلت الفنانة الشهيرة مقولة “الدعامي”, بسخرية كبيرة وضحكات عالية, وقالت: (الله يحلك بالسلامة وكدة عرفت سبب قعادكم في الدايات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين