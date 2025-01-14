شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية حسناء تثير ضجة غير مسبوقة وتستعرض جمالها وجسمها من داخل غرفة نومها بإغراء واضح والجمهور يختلف حول هويتها

أشعلت حسناء قيل أنها سودانية, مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث معظم المواقع والصفحات الاسفيرية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الحسناء في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع.

حيث أظهر المقطع الفتاة التي قيل أنها عروس وهي تستعرض جمالها وجسمها من داخل غرفة نومها بطريقة في نوع من الإغراء.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد صب الكثير من المعلقين جام غضبهم على الفتاة واتهموها بتعمد إثار الجدل فيما اختلف بعض المعلقين حول هويتها حيث أكد عدد كبير منهم أن ملامحها تؤكد أنها غير سودانية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين