القائد العام للقوات المسلحة يرسل رسائل من جمهورية موريتانيا

أرسل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رسائل من جمهورية موريتانيا قائلاً: الحمد لله الذي جعلنا ننتمي لأهل السودان – الحمد لله الذي جعلنا منتمين للقوات المسلحة.

▪︎ الجنة والخلود لشهدائنا الكرام و نسأل الله الشفاء للجرحى والمصابين وأن يفك الأسرى والمسجونين.

▪︎ التحية لكل المرابطين من القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة والقوة المشتركة والمستنفرين والمقاومة الشعبية في ربوع السودان و في محاور العمليات المختلفة .

▪︎ هذه المعركة معركة الشعب السوداني بكل قطاعاته المختلفة الذي يدافع عن شرفه وعرضه وسكنه ووطنه والذين قرروا أن يقضوا على هذه المليشيا المجرمة القاتلة الناهبة المغتصبة من آل دقلو والمرتزقة والعملاء المتعاونين معهم.

▪︎ ليس لدينا حديث كثير فحديثنا في الميدان حتى القضاء على هؤلاء المجرمين القتلة.

▪︎ نحن لسنا دعاة حرب نحن مع السلام وإيقاف الحرب لكن بشرط عدم وجود هؤلاء الجنجويد والمرتزقة وأي جهة وشخص ساعدهم.

▪︎ قدمنا تنويرا وشرحا عن هذه الحرب لكل القادة في دول غرب أفريقيا وإتضحت لهم الرؤية الصحيحة وأن السودان يواجه غزوا واستعمارا جديدا .

▪︎ لم يكن للقادة الأفارقة أي معلومات عن هذه المؤامرة وحقيقة أن هذه المليشيا تقف من خلفها قوة استعمارية جديدة تدعمهم بالمال والسلاح والمرتزقة.

مهما قدمت هذه القوة الاستعمارية الجديدة من دعم لهؤلاء المجرمين فإن الشعب السودان سيقف ويقا_تل الجنجويد ومن يساندهم سياسياً وعسكرياً .

▪︎ التحية لأبنائنا في الجالية السودانية في موريتانيا وكل الجاليات التي استقبلتنا في هذه الزيارات.

▪︎ التحية لكل أهل الجزيرة وخاصة مدني وتحية لكل من شارك في تطهير هذه المدن والقرى والأرياف في جزيرة الخير أرض المحنة التي دنسها مجرمو ومرتزقة آل دقلو.

▪︎ لن نتوقف حتي نطهر كل شبر دنسه هؤلاء المجرمون وسنواصل في تحرير كل المدن والأرياف والقرى في سوداننا الحبيب.

▪︎ كل شخص يضع السلاح ويعود إلى رشده و إلى حضن الوطن نقول له مرحبا واليوم لدينا العديد من المجموعات التي سلمت نفسها ورحبنا بها .

▪︎ علاقتنا في المستقبل مع القوى السياسية بالداخل ومع الدول الخارجية بمواقفها الحالية من الحرب وعلاقاتنا المستقبلية كلها مرتبطة بالمواقف الحالية في هذه الحرب حتى نبني وطنا معافى من المجرمين والمرتزقة والعملاء والخونة.

التحية لجمهورية موريتانيا التي رحبت وإستضافت النازحين من الحرب التي رحبت بمنتخبنا الوطني وأنديتنا الرياضية التي تنافس في البطولات الرياضية المختلفة.

إعلام القوات المسلحة