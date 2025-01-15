القوات الجوية السودانية تنفذ عمليات ناجحة في نيالا ومواقع أخرى

نفذت القوات الجوية عمليات ناجحة استهدفت أهدافا عسكرية تمثلت في إرتكازات وتجمعات مستنفري العدو بمدينة نيالا و مواقع أخري حيث تم تدمير مخازن للأسلحة والذخائر وتدمير ١١ مركبة قتا_لية ومخزن للمسيرات وقتل مئات المرتزقة .

▪︎ تمكنت قواتنا المسلحة والقوة المشتركة بالمحور الجنوبي من إلقاء القبض علي عدد تسعة أفراد من المليشيا علي متن عربة بوكس دبل كاب هاربين صوب مدينة نيالا .

▪︎ تقدمت قواتنا بالمحور الجنوبي وأعادت تموضعها وأجبرت مرتزقة المليشيا على التراجع والهروب .

▪︎ شهدت مدينة الفاشر يوم أمس هروب أكثر من مائتى (٢٠٠) فرد من مستنفري المليشيا في مجموعات على فترات متقطعة سيرا بالأقدام متجهين صوب مدينتي الضعين ونيالا .

▪︎ الأوضاع بمدينة الفاشر مستقرة وقواتكم بروح معنوية عالية .

محور ولاية شمال دارفور – الفاشر مراسل حربي – آسيا الخليفة قبلة التقرير اليومي – للثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥م

إعلام القوات المسلحة