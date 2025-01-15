سياسية

القوات الجوية السودانية تنفذ عمليات ناجحة في نيالا ومواقع أخرى

2025/01/15
mig29 sudanese
ميج 29 - طائرة مقاتلة
نفذت القوات الجوية عمليات ناجحة استهدفت أهدافا عسكرية تمثلت في إرتكازات وتجمعات مستنفري العدو بمدينة نيالا و مواقع أخري حيث تم تدمير مخازن للأسلحة والذخائر وتدمير ١١ مركبة قتا_لية ومخزن للمسيرات وقتل مئات المرتزقة .
▪︎ تمكنت قواتنا المسلحة والقوة المشتركة بالمحور الجنوبي من إلقاء القبض علي عدد تسعة أفراد من المليشيا علي متن عربة بوكس دبل كاب هاربين صوب مدينة نيالا .
▪︎ تقدمت قواتنا بالمحور الجنوبي وأعادت تموضعها وأجبرت مرتزقة المليشيا على التراجع والهروب .
▪︎ شهدت مدينة الفاشر يوم أمس هروب أكثر من مائتى (٢٠٠) فرد من مستنفري المليشيا في مجموعات على فترات متقطعة سيرا بالأقدام متجهين صوب مدينتي الضعين ونيالا .
▪︎ الأوضاع بمدينة الفاشر مستقرة وقواتكم بروح معنوية عالية .

محور ولاية شمال دارفور – الفاشر
مراسل حربي – آسيا الخليفة قبلة
التقرير اليومي – للثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥م
إعلام القوات المسلحة

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