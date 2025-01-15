اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية تعقد اجتماعا ببورسودان لمخاطبة قضايا الراهن السياسي والحل الوطني

تعقد اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية اجتماعاً مهماً ببورسودان في الفترة من ١٤ الى ١٦ يناير الجاري، سيتداول الاجتماع حول تطوير الرؤية السياسية والموقف تجاه المبادرات الدولية والتحالفات مع القوى السياسية وكيفية الوصول لمشروع وطني يؤسس لاصطفاف عريض على مبادئ الوطنية والتسامح والتعافي وبناء سودان الديمقراطية والعدالة، سيناقش الاجتماع قضايا الراهن السياسي وفي مقدمتها التعديلات والتأسيس الدستورية والاوضاع الانسانية وسبل تخفيف المعاناة عن السودانيين.