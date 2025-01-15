سياسية

كادوقلي.. افتتاح الدورة التدريبية لامهات الأطفال خارج المدارس

2025/01/15
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كادقلي - جنوب كردفان

افتتحت أمس الأول الدورة التدريبية لأمهات الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، بمركز المودة للأعمال المتكاملة في كادوقلي، بتنظيم من منظمة السلام للتنمية والإعمار وبالشراكة مع منظمة NRC. تهدف الدورة إلى تدريب الأمهات على مهارات الخياطة والتفصيل لتمكينهن اقتصادياً ودعم أسرهن.

وخلال كلمته في الفعالية، أكد الأستاذ حسن دبة، مدير القطاع وممثل وزارة التربية، على أهمية هذه الدورات في رفع الوعي وبناء القدرات، مشددًا على دور التعليم البديل في توفير فرص للطلاب لإكمال دراستهم حتى الجامعة. وأشار إلى أن التعليم البديل يسهم في حماية الطلاب واستمرار مسيرتهم التعليمية. كما دعا مجلس رعاية الطفولة إلى وضع خطط موسعة لدعم الأطفال، لافتًا إلى حاجة الأسر إلى التدريب لتوفير مصادر دخل تساعدها على تجاوز التحديات الحالية. وحث المنظمات على تطوير المزيد من الأعمال اليدوية لدعم الأمهات.

من جانبه، أوضح الأستاذ الطيب بدوي بادي، مدير منظمة السلام للإعمار والتنمية، أن المشروع يأتي في إطار شراكة مع منظمة NRC، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرة في دعم الأمهات وتمكينهن. وأشار إلى أن المتدربات سيحصلن على وسائل إنتاج تشمل ماكينات خياطة وأدوات أخرى. كما ناشد الجميع بالعمل على تطوير مركز المودة ليشمل جميع أنواع التدريبات، داعيًا المشاركات إلى الالتزام والصبر طيلة فترة الدورة التي تمتد لثلاثة أشهر.

وقالت الأستاذة صافية عبدالرحيم مدير مركز المودة أن المركز يعمل في مجال التدريب والخياطة والتطريز وفي مجال الزي والزينه للامهات واليافعات بجانب التدريب ايضا على تعليم طرق التسوق ودراسات الجدوي بالتعاون مع وزارة المالية والقوى العاملة منوه بان المركز قد نفذ خلال العام ٢٠٢٤م عدد(١٩) دورة تدريبية في عدة مجالات وتم تمليك المتدربات ماكنة الخياطة بكادقلي حوالي(١٠٥) متدربة ممتدحة دور المركز الشركاء منهم NRC وهي شريك مميز نسبة لتمليكهم للمتدربين وسائل وكذلك ديوان الزكاة كاشفة عن نماذج خرجت بالاسر من دائرة الفقر لافتة بان أبواب المركز مفتوحة لأي جهة تعمل في التنظيم والتدريب في مجال المرأة واليافعين والأطفال خارج المدرسة.
معربة عن شكرها لجميع المتدربات ومتمنية التوفيق والصبر على الفترة التدريبية .
سونا

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