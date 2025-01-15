سياسية

الإعيسر: السودان سيبني علاقاته مع جميع الدول والمنظمات العربية على أسس جديدة لفترة ما بعد الحرب

2025/01/15
خالد الإعيسر

أكد وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ خالد علي الإعيسر، أن السودان يعتزم بناء علاقاته مع الدول والمنظمات العربية على أسس جديدة تتناسب مع متطلبات فترة ما بعد الحرب. جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء في الرباط مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، محمد ولد أعمر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ14 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الثقافة في الدول العربية، الذي يُعقد في الرباط خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير.ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المنظمة والمؤسسات الثقافية السودانية، كما تناول العديد من القضايا ذات الصلة بمجالات عمل المنظمة ودورها في دعم المشاريع الثقافية والتعليمية في السودان.

من جهته، أكد المدير العام لمنظمة الألكسو محمد ولد أعمر التزام المنظمة بتسخير إمكاناتها كافة لدعم السودان في مختلف أوجه التعاون، بما يسهم في تعزيز المشهد الثقافي والتعليمي السوداني خلال المرحلة المقبلة.

سونا

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