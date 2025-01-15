والي الخرطوم يهنيء انتصارات معركة الكرامة ويطالب بالالتزام بحالة الطواريء

أصدر والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بيانًا هنأ فيه المواطنين بالانتصارات التي تحققت في معركة الكرامة. وأكد أن هذه الانتصارات ستستمر وسط أجواء من الفرح لدى المواطنين الذين يترقبون النصر الكامل وهزيمة المليشيات المتمردة، ونهاية ممارساتها الإرهابية المتمثلة في القتل، والنهب، والتشريد، والاغتصاب.

وأشار والي الخرطوم إلى أن الاحتفالات بالانتصارات باتت تشهد إطلاق نار كثيف وعشوائي، مما يشكل خطرًا على حياة المواطنين. كما حذر من انتشار شائعات حول انتصارات غير محققة، موضحًا أن وراء هذه الشائعات أغراضًا وأهدافًا تهدف لخلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، داعيًا المواطنين إلى تلقي الأخبار من المصادر الرسمية فقط.

وشدد الوالي على ضرورة التزام حملة السلاح، سواء من النظاميين أو المدنيين، بحالة الطوارئ المعلنة في الولاية. وأكد أن أمر الطوارئ يحظر إطلاق النار في جميع المناسبات، محذرًا من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها ضمن أوامر الطوارئ.