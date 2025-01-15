سياسية

والي الخرطوم يطالب بتطبيق القوانين الدولية تجاه اللاجئين وابعاد الذين حملوا السلاح ضد الدولة والمواطن

2025/01/15
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والي الخرطوم المكلف
طالب والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ممثل المفوض السامي لشئون اللاجئين بالسودان كريستين هامبورغ بتطبيق القوانين والمواثيق الدولية تجاه اللاجئين المتواجدين بولاية الخرطوم بوضعهم في معسكرات محددة كما هو سائد في كل الدول التي تستضيف اللاجئين.
وقال الوالي لدى إستقباله الثلاثاء ممثل المفوض السامي ووفده المرافق بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي أمير صديق والمدير العام لوزارة التنمية الإجتماعية صديق فريني ومفوض العون الإنساني خالد عبد الرحيم و مساعد معتمد اللاجئين الصادق سليمان.
قال والي الخرطوم أن بعض اللاجئين انضم للمليشيا المتمردة وارتكب جرائم في حق الدولة والمواطن لذلك طالبت ولاية الخرطوم بابعادهم وتم منحهم مهلة لمدة اسبوعين للمغادرة حفاظا على أرواحهم وأضاف الوالي عادة عندما تندلع حرب في اي بلد يغادر الأجانب غير ان الأجانب لم يغادروا الخرطوم وطالب الوالي بتخصيص موقع لهم خارج الولاية تحت إشراف المفوضية السامية.
صديق فريني قال أن اللاجئين الآن يشاركون المواطنين في الطعام والخدمات وتساءل عن دور المفوضية في دعم التكايا التي تقدم الطعام عطفا على حديث الأمين العام للأمم المتحدة بان التكايا تقوم بدور مهم في اطعام المواطنين. فيما طالب مفوض العون الإنساني خالد عبد الرحيم المفوضية السامية بتنفيذ وعودها السابقة بتقديم مساعدات غذائية للنازحين وأضاف: طال العهد بهذا الوعد لكنه ظل مجرد وعود لم تنفذ.
ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالسودان كريستين هامبورغ قالت رغم ظروف الحرب الا أن السودان لا يزال يستضيف اعداداً كبيرة من اللاجئين يقدر عددهم (900) ألف لاجئا وقالت نطمع في إفتتاح مكتب للمفوضية بولاية الخرطوم للحصول على تمويل للبرامج والأنشطة الداعمة للاجئين والنازحين وحمايتهم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي واضافت ان الزيارة تهدف الى التعرف على أحوال اللاجئين واوضاعم والتفاكر مع سلطات الولاية حول الحلول المطروحة.
سونا

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2025/01/15