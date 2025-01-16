مدير التأمين الصحي بنهر النيل يتقدم بالتهاني والتبريكات لقائد سلاح المدفعية عطبرة

استقبل اللواء محمد الامين حسن عبدالوهاب قائد سلاح المدفعية عطبرة وعدد من القادة الثلاثاء دكتور فاروق فيصل احمد مدير التأمين على فرع نهرالنيل مهنئا بانتصارات القوات المسلحة والمشتركة وجهاز الأمن والاجهزة الامنية والشرطية بالانتصارالكبير وتحرير ارض الخير والعطاء مدني الخضراء .

وأكد على ثقتهم في القوات المسلحة لتحقيق الانتصارات بالخرطوم ودارفور الحبيبة وتحرير نيالا والجنينة والضعين، حيث تقدم سعادة اللواء محمدالامين بالشكر للتأمين الصحي الاتحادي والولائي في التجرد ونكران الذات في تقديم كل ماهو ممكن ومتاح لجرحى العلميات وإجراء العلميات الجراحية بالمجمع الطبي للجنود والضباط في معركة الكرامة .

وتناول اللقاء افتتاح المستشفى العسكري الجديد بالسلاح الطبي عطبرة وإكمال ترتيبات الافتتاح وادخال خدمة التامين الصحي للمؤمن لهم حيث أكد دفاروق فيصل مدير فرع نهرالنيل بالالتزام بتكملة تجهيز غرفتي العلميات على نفقة التأمين الصحي حتى يكتمل هذا الصرح الكبير دعما وسندا للقوات المسلحة وهي تحمي حمى الوطن بكل ثبات ونكران للذات وأكد كامل التعاون بين التأمين الصحي والسلاح الطبي.