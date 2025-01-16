“كل حاجة سيئة ممكن لأي شخص أن يتوقعها حصلت لي” .. راندا البحيري تبكي على الهواء – فيديو

انهارت الفنانة راندا البحيري من البكاء خلال استضافتها في برنامج الإعلامية ريهام سعيد، أثناء حديثها عن حياتها الشخصية.

وقالت راندا خلال البرنامج الذي يعرض على شاشة «النهار»: «كان ليا بيتي في ميدان التحرير، وطليقي استولى مني على كل ما أملك حتى عربيتي الخاصة، وكل حاجة سيئة ممكن لأي شخص أن يتوقعها حصلت لي، وتم تهديدي حتى لو فكرت في إقامة دعوى قضائية أطالب فيها بنفقة أو حقوقي أنا وابني».

تابعت: «أقسم بالله أن كل ما قلته حصل معايا وأكتر من كده، والكلام في التفاصيل دي بالنسبة ليا صعب على مشاعري، ولكن ضروري محاولىة تجاوز الماضي».

وأضافت أن المواقف العاطفية لا يمكن السيطرة عليها بشكل مستمر، تحديدا لما تتذكر الشخص الذي فقدناه، مشسيرة أن هذا ما جعلها تنهار وتطلب التوقف عن التصوير والمشاركة في أعمال فنية لفترة قصيرة.

المصري اليوم