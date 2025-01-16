سياسية

العدل والمساواة تنعي العقيد محمد صديق نور أبوقردة قائد استخبارات محور الصحراء

2025/01/16
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حركة العدل والمساواة
ينعي الفريق العمدة الطاهر حماد ادم القائد العام لقوات حركة العدل والمساواة السودانية، فقيد الحركة العقيد محمد صديق نور أبوقردة قائد استخبارات محور الصحراء الذي إستشهديوم امس الثلاثاءالموافق ١٤ يناير في معارك دريشقي بمحور الصحراء.
نسأل المولى عزوجل أن يتقبله شهيدا ويدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.
إعلام حركة العدل والمساواة السودانية

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