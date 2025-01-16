العدل والمساواة تنعي العقيد محمد صديق نور أبوقردة قائد استخبارات محور الصحراء

ينعي الفريق العمدة الطاهر حماد ادم القائد العام لقوات حركة العدل والمساواة السودانية، فقيد الحركة العقيد محمد صديق نور أبوقردة قائد استخبارات محور الصحراء الذي إستشهديوم امس الثلاثاءالموافق ١٤ يناير في معارك دريشقي بمحور الصحراء.