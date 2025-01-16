هزيمة نكراء تلحق بالمليشيا تفشل محاولتها لفرض سيطرتها على المناطق الشمالية للفاشر

أكدت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ان المعركة الشرسة التي خاضتها القوات المسلحة والقوات المشتركة امس في محور الصحراء ضد مليشيا الدعم السريع قد الحقت هزيمة نكراء بالمليشيا وأفشلت محاولتها الرامية لفرض سيطرتها على منطقة دريشقة والهجوم على محلية المالحة، مشيرة الى ان المعركة قد أسفرت عن القضاء على ثلاث متحركات تم خلالها تكبيد العدو خسائر في العتاد والأرواح تمثلت في تدمير(٥٤) أربعة وخمسون مركبة قتالية وإستلام(٦٧) سبعة وستون مركبة ذات الدفع الرباعي والتندرا مزودة بإسلحة نوعية تمثلت في مدفع (23) ومدفع( 106).

واضافت الفرقة السادسة مشاة في ايجازها الصحفي اليوم ان الهجوم العنيف الذي شنته القوات المسلحة والقوات المشتركة وشباب المقاومة على معسكر للمليشيا بالحلف قد أدى الى هلاك المئات من المرتزقة وتدمير أكثر من سته (٤٦) وأربعين مركبة قتالية وإستلام (٢١)واحد وعشرون مركبة أُخرى بحالة جيدة .

وفي محور ألفاشر قالت الفرقة السادسة مشاة ان سلاح الجو قد نفذ امس الثلاثاء غارات جوية إستهدفت تجمعات وتحركات للمليشيا دمرت من خلالها (٨)ثماني مركبات قتالية وهلاك العشرات منهم، مشيرة الى ان الغارة الجوية قد أدت كذلك الى هروب ماتبقى منهم هاربين تاركين قتلاهم وجرحاهم في ميدان الكرامة، مضيفة ان أطراف مدينة الفاشر قد شهدت امس هروبا كبيرا لفزاعة المليشيا الى خارج الفاشر.