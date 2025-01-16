سفير السودان لدى كينيا يهنئ بانتصارات القوات المسلحة السودانية

هنأ سعادة السفير كمال جبارة سفير جمهورية السودان لدى جمهورية كينيا القوات المسلحة السودانية و جميع القوات المساندة لها والشعب السوداني بالانتصارات المتعددة التى تحققت ضد المليشيا المتمردة وآخرها تحرير مدينة ودمدني .

وقال خلال احتفال الجالية السودانية الاربعاء بنيروبي بتحرير مدينة ود مدني ومدن وقري ولاية الجزيرة و الذي عقد بمبنى السفارة ان الانتصارات تعبر عن كرامة الشعب السوداني و رفضه التام للمليشيا المتمردة ومن عاونها من المرتزقة والعملاء و من ساندها.

واضاف ان السفارة و الجالية السودانية بكينيا تتقدم بالتهنئة لجميع من ساهم في هذة الإنجازات

وحيا الطلاب السودانيين بنيروبي مشيرا إلى ضرورة بذلهم مزيدا من الإجتهاد الاكاديمي.

وأكد سعادة السفير أن الدول تبنى بالعلم و بسواعد ابنائها.

واشاد بالدور الكبير للمعلمين بالمدرسة السودانية بنيروبي ومجلس الامناء والجالية السودانية

وحيا المراة السودانية بنيروبي التى اثبتت قوتها وعزيمتها على الاستمرار في العمل والإنتاج مبينا ان هنالك اكثر من 40 امرأة سودانية منتجة بنيروبي فى مجالات مختلفة و بعضهن سيدات أعمال يمتلكن شركات.

واعرب عن أمله فى تحقيق مزيدا من الانتصارات ضد المتمردين و المرتزقة.

و اكد بثقة الشعب السوداني في القوات المسلحة والقوات المساندة لها.

ودعا الجالية السودانية بنيروبي بضرب مثال للجالية الراقية التي تحترم قوانين البلد المضيف.