النيل الأزرق تستقبل ياسر العطا واللبيب وعدد من القادة العسكريين

قال الفريق أحمد العمدة حاكم إقليم النيل الأزرق:

استقبلت اليوم بمطار الدمازين بحضور اعضاء اللجنة الامنية و عدد من اعضاء الحكومة التنفيذين عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن ياسر العطا و عضو مجلس السيادة عبدالله يحي و الفريق امن محمد عباس اللبيب نائب مدير جهاز الامن و المخابرات العامة وعدد من القادة العسكرين ، تجيء هذه الزيارة للوقوف علي الأوضاع الامنية و المعيشية بالإقليم و مباركة الانتصار الكبير الذي حققته قواتنا المسلحة و القوات المساندة لها بتحرير مدينة بوط من اوباش مليشيا الدعم السريع.

رصد وتحرير – “النيلين”