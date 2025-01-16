سياسية

النيل الأزرق تستقبل ياسر العطا واللبيب وعدد من القادة العسكريين

2025/01/16
العطا
الفريق أول ياسر العطا
قال الفريق أحمد العمدة حاكم إقليم النيل الأزرق:
استقبلت اليوم بمطار الدمازين بحضور اعضاء اللجنة الامنية و عدد من اعضاء الحكومة التنفيذين عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن ياسر العطا و عضو مجلس السيادة عبدالله يحي و الفريق امن محمد عباس اللبيب نائب مدير جهاز الامن و المخابرات العامة وعدد من القادة العسكرين ، تجيء هذه الزيارة للوقوف علي الأوضاع الامنية و المعيشية بالإقليم و مباركة الانتصار الكبير الذي حققته قواتنا المسلحة و القوات المساندة لها بتحرير مدينة بوط من اوباش مليشيا الدعم السريع.
رصد وتحرير – “النيلين”

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