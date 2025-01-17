وزير الخارجية والهجرة المصري يلتقي مع مجموعة من الوزراء السودانيين

فى ختام زيارته لبورسودان، التقى د. بدر عيد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ فى لقاء جماعى مع وزراء الصحة، والنقل، والعدل، والمالية والتخطيط الإقتصادي السودانيين، وحضر اللقاء د. على يوسف الشريف وزير الخارجية السودانى.

ثمن الوزير عبد العاطى والسادة الوزراء السودانيون الراوبط التاريخية التى تجمع مصر والسودان وعلاقة الأخوة الوطيدة التى تجمع الشعبين الشقيقين، ودار نقاش حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في المجالات الفنية المختلفة، بما فى ذلك قطاعات الصحة والنقل والمواصلات والمالية والاقتصاد والعدل وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين. كما أعربوا عن تطلعهم لزيادة وتيرة تبادل الزيارات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف الإمكانيات والفرص الواعدة التى تتمتع بها كل من مصر والسودان.

أعرب الوزير عبد العاطى والسادة الوزراء السودانيون عن تطلعهم لانعقاد الملتقى الثانى لرجال الأعمال فى السودان خلال الفترة المقبلة، وذلك لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وبما يسهم فى تعزيز الترابط الاقتصادى وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.