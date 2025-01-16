زينباور: مرموش يرعب فرق ألمانيا.. ورحيل صلاح سيغضب جمهور ليفربول

أكد الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، أن مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل ستكون تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأهلي فريق متمرس في البطولة ويعرف جيدًا كيفية التتويج بالألقاب.

وقال زينباور في تصريحاته خلال برنامج “رقم 10” المذاع على القناة الأولى المصرية:

“أورلاندو بايرتس فريق قوي ويقدم أداءً مميزًا في دوري أبطال أفريقيا ولديه لاعبين موهوبين، لكن مواجهة الأهلي ستكون صعبة للغاية، لأنه المرشح الأقرب للفوز.”

وأضاف: “الأهلي دائمًا يُعتبر الفريق الأبرز في دوري الأبطال، وهو المرشح الأول للتتويج باللقب في كل نسخة.”

وحول إمكانية العمل في الدوري المصري، أوضح زينباور:

“أتمنى العمل كمدرب في مصر خلال الفترة القادمة. سبق أن كانت هناك مفاوضات مع نادي الزمالك، لكنها لم تكتمل بسبب ظروف شخصية. حاليًا، الزمالك يمتلك مدربًا جيدًا وهو كريستيان جروس.”

كما أشار زينباور إلى الأداء المميز للنجم المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، في الدوري الألماني، قائلاً:

“مرموش لاعب مؤثر وفعّال على المرمى، ومع تسجيله المستمر للأهداف، أصبح يشكل تهديدًا كبيرًا لجميع الأندية في ألمانيا. إذا انتقل إلى مانشستر سيتي كما يُشاع، فسيكون ذلك خسارة كبيرة للبوندسليجا.”

وأتم: “جمهور ليفربول سيكون غاضبا في حالة رحيل محمد صلاح عن الفريق صوب الهلال السعودي، وأعلم أن المفاوضات مازالت مستمرة بينه وإدارة الريدز لتجديد عقده، رغم أنني أرى أن انتقاله للزعيم سيكون إضافة كبيرة للدوري السعودي وخسارة كبيرة للفريق الإنجليزي، لأنه لاعب استثنائي وهداف”.

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