البرهان القائد العام يزور بوابة الدخول إلى مدني

رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وصل صباح اليوم إلى منطقة كبري بيكة، الواقعة على مشارف مدينة مدني، والتي تُعد البوابة الرئيسية لمعركة استعادة السيطرة على المدينة. تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تطورات العمليات العسكرية الجارية وتعزيز الروح المعنوية للقوات.

وأكد البرهان في كلمة مقتضبة للجنود أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لاستكمال مهام القوات المسلحة وحسم المعركة ، مشيدًا بالصمود الذي أبدته القوات في مواجهة التحديات الميدانية. وشدد على أن القوات المسلحة عازمة على فرض الأمن والاستقرار في كل أرجاء البلاد.