شاهد بالفيديو.. زواج “سودانية” من “روماني” يخطف الأضواء على مواقع التواصل والعريس يظهر بالجلابية والعمة ويثير ضحكات المتابعين برقصات على طريقة “الهجيج”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير وخطف أنظار الجمهور بعد انتشاره عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فتاة سودانية, تحتفل بزواجها من رجل روماني, الجنسية وفقاً لما ذكر المتابعون.

العريس “الخواجة” نال اعجاب المتابعين وخطف ضحكاتهم بروحه الجميلة, التي عكسها بتفاعله بالرقص على الطريقة السودانية.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر العريس الروماني, بالزي التقليدي السوداني “الجلابية” و “العمامة”, وتفاعل في الرقص على طريقة “الهجيج”, المعروفة في السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين