سياسية

مناوي: ننعي اليوم رفاقنا من جيل الثورة والنضال الذين فقدناهم نتيجة لطموحات قيادتهم

2025/01/17
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قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في تعليق على تعرض قوة الطاهر حجر وعبدالواحد نور لكمين من الدعم السريع:
بكل أسى وحزن ننعى اليوم رفاقنا من جيل الثورة والنضال الذين فقدناهم نتيجة لطموحات قيادتهم التي اكتفت بمشاهدة الفظائع التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع ضد أهلهم في مدن وقرى إقليم دارفور متى سيدرك دعاة الحياد أن هؤلاء الجنجويد ليس لديهم هدف سوى تدمير إقليم دارفور بعد أن فشلوا في السيطرة على السودان … ؟ نتقدم بأحر التعازي والمغفرة لكل من فقدناهم في محلية كبكابية نتيجة للغدر.
رصد وتحرير – “النيلين”

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