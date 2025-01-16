البرهان: سمعت أن هنالك عقوبات على قادة الجيش ومستعدون لأي عقوبات

‏قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان – القائد العام للقوات المسلحة: سمعت أن هنالك عقوبات على قادة الجيش ومستعدون لأي عقوبات

وصل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى ود مدني، بعد أيام من استرداد القوات المسلحة للمدينة. وقال البرهان في خطاب أمام الجماهير: “سمعت أن هنالك عقوبات على قادة الجيش ومستعدون لأي عقوبات”.

من جهتها أوردت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان يوم الخميس.

وقال أحد المصادر، وهو دبلوماسي، إن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنع وصول المساعدات، فضلاً عن رفضها المشاركة في محادثات السلام العام الماضي.

سودانية 24