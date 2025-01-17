القوة المشتركة: الفيسبوك ، ومنصة X هما المنصتان الرسميتان لإعلام المشتركة

وجهت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح رسالة ، للشعب السوداني اجمع ، ولجماهيرها ، وكافة المراقبين لمجريات العمليات والتطورات العسكرية في السودان ، بجانب القنوات الفضائية ، والمنصات الإعلامية ، بأنه ليست هناك اي منصة إعلامية تعبر عن إعلام القوة المشتركة سوي منصتيها الرسميتان عبر تطبيق الفيسبوك ، ومنصة تيوتر X ، ودونهما لاتمثل إعلام القوة المشتركة.