سياسية
القوة المشتركة: الفيسبوك ، ومنصة X هما المنصتان الرسميتان لإعلام المشتركة
وجهت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح رسالة ، للشعب السوداني اجمع ، ولجماهيرها ، وكافة المراقبين لمجريات العمليات والتطورات العسكرية في السودان ، بجانب القنوات الفضائية ، والمنصات الإعلامية ، بأنه ليست هناك اي منصة إعلامية تعبر عن إعلام القوة المشتركة سوي منصتيها الرسميتان عبر تطبيق الفيسبوك ، ومنصة تيوتر X ، ودونهما لاتمثل إعلام القوة المشتركة.
ونبهت القوة المشتركة ، المواطنين بحسب الإيجاز الصحفي المنشور بصفحتها عبر الفيسبوك بأن أعينها تراقب تحركات مليشيا الدعم السريع المتمردة ،وأهدافها عن كثب في مناطق تواجدها داعية في الوقت نفسه الشعب السوداني ، ووسائل الإعلام المختلفة ، بضرورة الإعتماد على المعلومات ، والأخبار المنشورة باسم الناطق الرسمي المقدم أحمد حسين مصطفى عبر منصة X ، والفيسبوك.
سونا