سياسية

القوة المشتركة: الفيسبوك ، ومنصة X هما المنصتان الرسميتان لإعلام المشتركة

2025/01/17
علم السودان
السودان
وجهت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح رسالة ، للشعب السوداني اجمع ، ولجماهيرها ، وكافة المراقبين لمجريات العمليات والتطورات العسكرية في السودان ، بجانب القنوات الفضائية ، والمنصات الإعلامية ، بأنه ليست هناك اي منصة إعلامية تعبر عن إعلام القوة المشتركة سوي منصتيها الرسميتان عبر تطبيق الفيسبوك ، ومنصة تيوتر X ، ودونهما لاتمثل إعلام القوة المشتركة.
ونبهت القوة المشتركة ، المواطنين بحسب الإيجاز الصحفي المنشور بصفحتها عبر الفيسبوك بأن أعينها تراقب تحركات مليشيا الدعم السريع المتمردة ،وأهدافها عن كثب في مناطق تواجدها داعية في الوقت نفسه الشعب السوداني ، ووسائل الإعلام المختلفة ، بضرورة الإعتماد على المعلومات ، والأخبار المنشورة باسم الناطق الرسمي المقدم أحمد حسين مصطفى عبر منصة X ، والفيسبوك.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/17