الاعيسر يتهم جهات بالسعي لزرع الفتنة وتأجيج مشاعر العداء بين السودانيين

نفى وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، صحة خبر منسوب إليه بشأن ممارسات وقعت في بعض مناطق ولاية الجزيرة. وأكد الإعيسر أن الخبر الذي تم تداوله عبر بوستر صادر عن جهة مجهولة، والذي نُسب إليه تبرير لما حدث في منطقة الكنابي، عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضح الإعيسر في منشور عبر حسابه على منصة “فيس بوك” قائلاً: “هذا الحديث غير صحيح ولم أصرح به أو أكتب عنه مطلقًا.”

كما أشار إلى أن جهات مجهولة -لم يُسمها- تسعى إلى زرع الفتنة وتأجيج العداء بين السودانيين، مشددًا على أن الشعب السوداني يتمتع بالوعي والقدرة على التمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة.

ودعا الإعيسر الجميع إلى توخي الحذر في التعامل مع الأخبار، موضحًا أن ما نُشر هو “محض افتراء”، ومؤكدًا على أهمية الرجوع إلى المصادر الموثوقة وحساباته الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الأخبار المفبركة.

سونا