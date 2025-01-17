القوات المشتركة اثبتت انهم اللقاح الناجع والخارق لجائحة الدعم السريع والجنجويد

جائحة الدعم السريع التي اجتاحت السودان تم التعرف عليها باسم فايروس الجنجويد في إقليم دارفور غربي السودان منذ عام 2003 وتمحور الفايروس من الجنجويد الي حرس الحدود وكان الشعب السوداني تتعامل معها بمسكنات واستهتار رغم خطورتها قبل ان تتحور الي الدعم السريع واصبحت اكثر خطورة وبل وباء فتاك .

وفي 15ابريل 2023 هاجمت جائحة الدعم السريع عاصمة البلاد وسكانها الوادعين في حين غرة بموجة قوية وعنيفة لم يتوقعها الكثير من السودانيين وفتكت بسكان العاصمة المثلثة ومؤسسات ودواوين الدولة والمستشفيات بالقتل والنهب والسلب وافرغت العاصمة من سكانها في أقل من 15 يوم.

في هذه الأجواء المتوترة والملغومة كانت معامل القوات المسلحة السودانية تعمل وتكافح هذه الجائحة اللعينة ليل نهار وعلي المدار 24 الساعة بالدفاع المستميت مع امتصاص الصدمة بطريقة احترافية والبحث المستمر عن لقاحات يقضي علي هذه الجائحة اللعينة .

مع انشغال للقوات المسلحة بدفاعها المستميت للعاصمة . اتجهت الجائحة غربا للبلاد واجتاحت مدينة نيالا ثم زالنجي وكأس وبلغت ذروتها في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وفتكت بها أشد الفتك ودفنت الناس احياء في مقابر جماعية في صورة غير مألوفة للإنسان في القرن الواحد والعشرين. القوات المسلحة ظلت تدافع و تكافح وتبحث عن اللقاح الفعال.

واتجهت الجائحة شرقا من مدينة الجنينة الي مدينة الفاشر وحاصرت الجائحة المدينة الفاشر ومعسكرات نازحيها من الاتجاهات الأربعة بكل ما لديها من قوة متحصنة بمتحورات بيلوجية من بعض معامل الدول الصديقة والمجاورة لقتل الشعب السوداني وبدعم اعلامي من بعض السودانيين الذين يظنون انهم في مأمن من هذه الجائحة . وهاجمت الجائحة مدينة الفاشر بمتحور فايروس قاتل.لا يرحم كبير ولا صغير اسمه علي يعقوب لكن مدينة الفاشر استخدمت لقاح فعال وفتاك لجائحة الدعم السريع اسمه القوات المشتركة فتكت بفايروس المتحور علي يعقوب في بضعة ثواني في الفاشر ابو زكريا واذهلت العالم بفعاليتها وجودتها العالية ضد جائحة الدعم السريع.

ومن هنا بدت القصة المشتركة فوووووووووق ليتم استخدام لقاح القوات المشتركة في محاور الفاو الجزيرة وامدرمان ومصفاة الجيلي وتم تحرير الإذاعة من جائحة الدعم السريع بلقاح القوات المشتركة بسرعة خيالية مع استمرار استخدامها في بقية المحاور بعد ان اكدت قوتها وصلابتها من ما جعل جائحة الدعم السريع تتقهقر وتتراجع في جميع المحاور يوما بعد يوم بعد استخدام لقاح القوات المشتركة التي قضت علي جائحة الدعم السريع بنسبة كبيرة في الفاشر ومنطقة زورق ومدو ودري شقي والمالحة ومحور الصحراء ودورها الفعال في الدندر و سنجة وودمدني.

حقا القوات المشتركة اللقاح الناجع و الفعال لجائحة الدعم السريع التي باتت علي وشك الانتهاء و الخلاص منها. التحية لقوات المسلحة والمقاومة الشعبية والمشتركة فوووووووووق.

الصفحة الاعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية

محمد نور عودو

16/01/2025