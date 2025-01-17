والي الخرطوم يرحب بعودة تاركو للطيران لتقديم خدماتها من داخل أمدرمان

وسط أجواء الانتصارات والتعافي التي تشهدها ولاية الخرطوم، بدأت العديد من المؤسسات الحيوية التي تخدم المواطنين في العودة إلى نشاطها، حيث افتتح والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الخميس، فرع شركة تاركو للطيران في أم درمان. حضر الافتتاح عدد من القيادات البارزة، من بينهم قائد الدفاع الجوي وقائد منطقة وادي سيدنا العسكرية الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر، ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي أمير عبد المنعم، ومدير عام وزارة الصحة الوزير المكلف الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، بالإضافة إلى المدير العام للثقافة والإعلام الطيب سعد الدين.

وخلال الافتتاح، أكد والي الخرطوم أن المعركة ليست مقتصرة على دحر العدو فقط، بل تشمل أيضًا استعادة العمل في جميع المرافق الحيوية والمجالات المهمة، بما في ذلك النقل الجوي. وأشاد بشركة تاركو للطيران بوصفها ناقلًا وطنيًا، مشيرًا إلى أنها أول شركة تستعيد نشاطها في مجال النقل الجوي من داخل أم درمان. وأضاف أن هذه العودة تمثل رسالة واضحة لجميع المؤسسات لاستئناف أنشطتها وخدمة سكان كرري وأم درمان الذين صمدوا أمام التحديات، بما في ذلك انقطاع المياه والكهرباء.

كما أعرب الوالي عن شكره لشركة تاركو للطيران على دعمها اللوجستي خلال فترة الحرب، بما في ذلك نقل الأجهزة والمعدات الطبية المهمة للولاية، مما ساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في وقت الأزمة.

مدير فرع تاركو بأمدرمان دعا كل شركات الطيران بالعودة للعمل من داخل أمدرمان لخدمة المواطنين وهي البذرة الأولى للعودة مؤكدا أن الاجواء ملائمة تماما للعمل من داخل أمدرمان.

سونا