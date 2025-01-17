الفريق حقار: النصر على مليشيا الجنجويد الإرهابية أصبح ” قاب قوسين أو أدنى

أكد الفريق جمعة محمد حقار، قائد ركن الإدارة وقائد القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والقائد العام لقوات حركة جيش تحرير السودان، أن النصر على مليشيا الجنجويد الإرهابية أصبح قريبًا جدًا. ودعا كافة القوات المسلحة، والقوة المشتركة، والمقاومة الشعبية، وجميع التشكيلات العسكرية إلى مواصلة الكفاح لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وهنأ الفريق حقار الشعب السوداني والقوات المشاركة بالانتصار الكبير الذي تحقق في محور الصحراء بولاية شمال دارفور، والذي تضمن تطهير مناطق “دريشيقية، الحلف، والبعاشيم”، إضافة إلى مدينة ود مدني، من وجود مليشيا الجنجويد الإرهابية.

وأشار الفريق حقار، عبر تهنئة نشرها على صفحة القوة المشتركة لحركات الكفاح بموقع فيسبوك، إلى أن هذا النصر يمثل بداية حقيقية لتطهير كافة أنحاء البلاد من مليشيا الجنجويد وحلفائها الإقليميين والمحليين. وأكد أن القوات المنتشرة في جميع المحاور والجبهات تُعد العمود الفقري الذي يتصدى للمتمردين والمرتزقة.

كما أشاد الفريق حقار بتضحيات الشهداء الذين بذلوا دماءهم الزكية في سبيل تحرير الوطن، معبّرًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ومشددًا على أهمية استمرار العمل نحو تحقيق الأمان والاستقرار في السودان.

سونا