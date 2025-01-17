محافظ مشروع الجزيرة يتفقد مرافق و إدارات المشروع

تفقد محافظ مشروع الجزيرة، المهندس إبراهيم مصطفى، إدارة المشروع في بركات، مشيدًا بتضحيات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة ودرع السودان والمقاومة الشعبية والمستنفرين في معركة الكرامة الوطنية، التي أسفرت عن تحرير مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة، بعد الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الجنجويد منذ نهاية العام الماضي.

وقدم المحافظ تهانيه لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وحلفاء معركة الكرامة الوطنية، على الانتصارات التي تحققت في جميع جبهات القتال، وخاصة في ولاية الجزيرة. كما أثنى على صمود المواطنين والمزارعين الذين شردتهم الحرب والانتهاكات، سواء كانوا نازحين داخل البلاد أو لاجئين في الخارج، قائلاً لهم: “لقد انتصرت لكم قواتكم المسلحة الباسلة.”

وانتقد المحافظ العملاء والمروجين للإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدًا بالتضحيات العظيمة التي قدمها الجيش، مترحمًا على أرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن والمواطن، مؤكدًا بفخر: “هذا هو الجيش”.

وجاءت زيارة المحافظ لبركات ضمن جولته مع قيادة المحور الجنوبي في ولاية سنار، حيث تفقد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ومرافق المشروع نتيجة اعتداءات المليشيات. ووقف بنفسه على جهود إصلاح الأوضاع وإعادة الإعمار، مطمئنًا المزارعين على تحسن سير العمل في المشروع، ومبشرًا أهل الجزيرة بفجر جديد يطوي صفحة كوابيس المليشيات التي أرّقت الجميع.

تجدر الإشارة إلى ان المحافظ سير قافلة قبل ايام استهدفت نازحي الولاية في كسلا حيث التقي بالفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة نائب القائد العام بمقر الفرقة 17 مشاة بسنجه ثم توجه الي النازحين بولاية القضارف وحلفا والفاو كما وقف علي الارتكازات في مدينة سنجة وولاية سنار والمناقل رافعا الروح المعنوية ومقدما الدعم المحسوس.

سونا