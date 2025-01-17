فرق عمل لمعالجة خدمات الكهرباء والمياه بمدني

أعلن المهندس أبو بكر عبد الله، وزير البنى التحتية بولاية الجزيرة، عن تشكيل فرق عمل متخصصة في مجالي الكهرباء والمياه، للبدء فوراً في تنفيذ المعالجات الإسعافية وحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية. وأوضح أن الفرق ستعمل على تحديد الاحتياجات الضرورية تمهيداً لوضع خطة شاملة لإعادة التعمير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي، ووالي ولاية الجزيرة، بهدف توفير الخدمات الأساسية لعودة المواطنين.

وأكد الوزير في تصريح لـ”سونا” جاهزية وكفاءة كوادر وزارته لتنفيذ المعالجات الفورية المطلوبة، مهنئاً الشعب السوداني وقيادته بتحرير حاضرة الولاية والانتصارات المتوالية التي حققها أفراد القوات المسلحة السودانية.

سونا