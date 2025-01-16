البرهان يتفقد المنشآت الحكومية والخدمية التي دمرتها المليشيا الإرهابية بود مدني

وصل اليوم الخميس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، حيث قام بجولة تفقدية للاطلاع على الأوضاع في المدينة. وخلال الزيارة، وقف البرهان على حجم الأضرار الكبيرة التي ألحقها المتمردون والمليشيات الإرهابية بالمرافق الحيوية والخدمية والمنشآت الحكومية، إضافة إلى تدمير البنية التحتية في الولاية.

كما اطمأن رئيس المجلس السيادي على أوضاع المواطنين في المدينة، مشدداً على دعمه الكامل وحرصه على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين، مؤكداً أن الأولوية ستكون لإعادة تعمير ما دمرته الحرب بهدف استعادة الحياة الطبيعية في مدينة ود مدني.

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