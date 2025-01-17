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مصري يتزوج بثلاث فتيات في يوم واحد – صورة

2025/01/17
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في حادثة أثارت دهشة العديد من المصريين، قام شاب بالزواج من ثلاث فتيات في يوم واحد، وأقام لهن حفل زفاف مشترك. ارتدت كل من أسماء وبوسي وأميرة فساتينهن البيضاء ورقصن مع عريسهن في أجواء من الفرح.

وفي مقطع مصور، ظهر العريس محمد، من محافظة الفيوم، موضحًا أنه أحب الفتيات الثلاث ونجح في إقناعهن بالزواج منه. وقال إنه تعرّف إلى أميرة، التي كانت جارتَه وأحبها منذ الصغر، ثم قابل بوسي وأحبها أيضًا، ليغرم بعدها بأسماء.

وأكدت الفتيات في المقابل حبّهن للعريس، مشيرات إلى أنهن لا يعترضن على ارتباطهن به.

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مجلة لها

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