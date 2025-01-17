وصف آكليها بـ”الوحوش”.. مطعم بريطاني يسعّر البيتزا بالأناناس بـ 100 جنيه إسترليني

شنّ مطعم بريطاني حملة جديدة ضد بيتزا الأناناس، حيث قرر إدراجها في قائمة طعامه مع تحديد سعر مرتفع يصل إلى 100 جنيه إسترليني (أكثر من 123.5 دولارًا)، موجهًا بذلك رسالة للمحبين المزعومين لهذا النوع من البيتزا، متمثلين في “الوحوش” الذين يرغبون في تناولها.

على الرغم من أن السعر العادي للطبق في مطعم “لوبا بيتزا” بمدينة نورويتش شرقي إنجلترا أرخص بعشر مرات، إلا أن أحد مالكي المطعم، فرنسيس وولف، أشار في تصريح لصحيفة “نورويتش إيفيننغ نيوز” إلى كراهيته الشديدة لإضافة الأناناس على البيتزا. وقال إنه يكره هذا المزيج أكثر من أي شيء آخر.

وبذلك، ظهر طبق بيتزا الأناناس، المستوحى من هاواي، في قائمة المطعم على منصة “ديليفيرو” لتوصيل الطعام، ولكن مع التعليق التالي: “نعم، يمكنك الحصول عليه مقابل 100 جنيه إسترليني… هيا أيها الوحش!”.

وفي وقت سابق، أدرجت اليونسكو في عام 2017 فن تحضير بيتزا نابولي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي للإنسانية، وهو تصنيف رمزي يعترف بالمجهودات التي بذلها المدافعون عن هذا الطبق الإيطالي التقليدي الذين يعتبرون إضافة الأناناس إليه خرقًا لهذا التقليد.

وحتى الآن، لا يزال الخلاف بين أنصار البيتزا بالأناناس ومعارضيها كلاميا ليس إلاّ، لكنّ المطعم حضّ الطرفين عبر “فيسبوك” على “التدفّق للتصويت بأقدامهم ومحافظهم!”، ولم يستبعد… “بعض الاشتباكات في الشارع”.

صحيفة البيان