الهلال السعودي يدهس الفتح ب9 أهداف.. ويحافظ على الصدارة

حقق الهلال فوزا كاسحا أمام نظيره الفتح بنتيجة (9-0)، في المباراة التي جمعتهما الخميس على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الهلال “كاليدو كوليبالي ورينان لودي وماركوس ليوناردو (هاتريك) وسيرجي سافيتش وعبد الله الحمدان ومالكوم وفيصل العبد الواحد (بالخطأ في مرماه)”، في الدقائق (20، و39، 45+6، 45+9، 54، 65، 89، 90+5 و90+8).ورفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة، متمسكا بصدارة المسابقة بفارقالأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفتح عند 6 نقاط في المركز الـ18 “الأخير”، بفارق 6 نقاط خلف كل من الأخدود والوحدة والفيحاء، أصحاب المراكز الـ15 والـ16 والـ17 على الترتيب.

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