وزارة التربية والتعليم بالشمالية تعلن التقويم الدراسي للعام 2025م

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الولاية الشمالية عن التقويم الدراسي للعام 2025، والذي تقرر أن يبدأ في الأول من فبراير المقبل لجميع المراحل الدراسية.

وأوضح الأستاذ تجاني إبراهيم عزالدين، الوزير المكلف والمدير العام للوزارة، في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لضمان انطلاق العام الدراسي الجديد وفق الجدول المحدد.

وأشار إلى أن امتحانات الشهادة الابتدائية ستبدأ في 26 يوليو المقبل، بينما ستنطلق امتحانات الشهادة المتوسطة في 7 أغسطس. وأعرب الأستاذ تجاني عن أمله في تكاتف الجهود على مستوى المحليات لضمان بداية ناجحة للعام الدراسي الجديد، مشيدًا بالمستوى المميز والنتائج الإيجابية التي حققتها المدارس في امتحانات مرحلتي الابتدائية والمتوسطة خلال العام الماضي.