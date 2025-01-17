شاهد بالفيديو.. شبيهة الفنانة ندى القلعة تخطف الأضواء على مواقع التواصل وتصيب المتابعين بالذهول (شبه مبالغ فيه وبتشبه القلعة أكتر من بنتها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لفتاة سودانية أصابت المتابعين بالحيرة والذهول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مقطع الفيديو أظهر فتاة شبيهة بالفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”.

ورددت الفتاة إحدى أغنيات سيدة الغناء السوداني, وزادت على ذلك بتقليدها لحركاتها أثناء تفاعلها في الغناء.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فقد عبر عدد كبير من المتابعين عن انبهاره بالشبه الكبير بين الفتاة والمطربة, وكتب أحدهم: (شبه مبالغ فيه), ليرد عليه آخر: (بتشبه القلعة أكتر من بنتها).

بعض المتابعين مواقع التواصل الاجتماعي, ومن شدة ذهولهم بالشبه الكبير رفضوا فكرة أن تكون الفتاة نسخة أخرى من القلعة وكتبوا معلقين: (دا فلتر من ندى القلعة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين