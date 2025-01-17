شاهد بالفيديو.. في تقليعة جديدة.. أعضاء بفرقة فنان طمبور يرقصون على طريقة “المارشات” العسكرية وساخرون: (شوايقة دولة 56)

أثار أعضاء بفرقة أحد مطربي “الطمبور” بشمال السودان, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع أعضاء الفرقة, المعروفين برقصاتهم الاستعراضية خلال حفلات “الطمبور” وهم يرقصون بطريقة جديدة.

ووفقاً لما أظهر الفيديو فقد قام الفنان بإشعال حماس فرقته بعزفه على الطمبور مقطوعة نشيد العلم السوداني, ليتفاعل أعضاء الفرقة في الرقص على طريقة “المارشات” العسكرية.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد جاءت معظم تعليقات المتابعين ساخرة, أبرزها تعليق من أحد المتابعين قال: (شوايقة دولة 56).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين