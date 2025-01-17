شاهد مقطع فيديو للطيار الحربي الذي تمكن من إدخال صاروخ في نفق ضيق كان يتمركز تحته “الدعامة” وبسببه تم تحرير مدني

نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي, فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو لطيار حربي, بالقوات المسلحة السودانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الطيار وهو يقوم بتصوير مقطع فيديو, لنفسه وأثنين من زملائه داخل الطيارة الحربية, أثناء تحليقها في الجو.

https://www.facebook.com/reel/818399323744003

وزعم ناشرو المقطع أن الطيار الذي ظهر في المقطع هو الذي قام بإدخال صاروخ داخل نفق ضيق كانت تتمركز فيه قوات الدعم السريع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, قد أكد في حديث له أن الطيار, أدخل الصاروخ, داخل النفق ما سهل على الجيش, دخول مدينة ود مدني, ومن ثم تحريرها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين