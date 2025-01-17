شاهد بالفيديو.. (نحنا ما مليشيا نحنا جيش).. في لقاء جماهيري حاشد البرهان يعلق على أحداث الكنابي.. يمنع تعليق صوره في الشوارع ويطالب برفع صور هؤلاء (….)

خاطب رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الحشود الجماهيرية الكبيرة التي خرجت لاستقباله بمدينة بورتسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد علق قائد الجيش, على أحداث “الكنابي”, محذراً المواطنين والقوات النظامية المختلفة من أخذ القصاص باليد, مطالباً بتسليم كل المشتبه فيهم للجهات الحكومية, قائلاً: (نحنا ما مليشيا نحنا جيش).

كما منع رئيس مجلس السيادة, تعليق صوره في الشوارع, مطالباً برفع صور شهداء الحرب لأنهم الأحق بالاحتفاء بهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين