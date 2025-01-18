أحمد حلمي على خشبة المسرح في موسم الرياض بـ«بني آدم»

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن عرض مسرحية جديدة بعنوان “بني آدم”، من بطولة الفنان أحمد حلمي. ومن المقرر عرض المسرحية على مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة من 23 يناير الجاري إلى 1 فبراير المقبل.

ويشارك في بطولة المسرحية إلى جانب أحمد حلمي نخبة من نجوم الفن، من بينهم مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، إيمان السيد، محمد جمعة، أحمد الرافعي، وياسمينا العبد، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين.

المصري اليوم