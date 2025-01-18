دفعة قوية لاتحاد جدة قبل كلاسيكو الشباب

تلقى نادي الاتحاد دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام الشباب، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي. ويواجه الفريق تحديات بسبب إصابات عدة طالت لاعبين بارزين، أبرزهم الفرنسي موسى ديابي، إضافة إلى الثلاثي السعودي صالح الشهري، عبد العزيز البيشي، وعبد الإله العمري.

وفي تطور إيجابي، شهدت تدريبات الاتحاد التي أقيمت صباح اليوم الجمعة عودة صالح الشهري للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، مما يؤكد جاهزيته للمشاركة في الكلاسيكو. وقد تعافى الشهري تمامًا من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج الأخيرة بالكويت.

ويأمل “العميد” في استعادة جميع لاعبيه الأساسيين في ظل المنافسة القوية مع الهلال على صدارة الدوري السعودي. ويتقاسم الفريقان المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة لكل منهما، مع تفوق الهلال بفارق الأهداف.

جدير بالذكر أن الشهري شارك في 13 مباراة مع الاتحاد هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف في مختلف البطولات، مما يعكس قيمته الكبيرة للفريق.

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