والي الخرطوم يزور طالب بترت رجله ويده بسبب القصف وتحدى الظروف وجلس لامتحانات الشهادة السودانية

زار والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة طالب شهادة ثانوي قهر كل الصعاب رغم ما تعرض له وذلك برفقة مدير عام وزارة التربية والتعليم دكتور قريب الله محمد احمد.

اوكان الطالب محمد ياسر الأمين عثمان الذي يتواجد بمنزل أسرته بمنطقة كرري العجيجة قد أصابته قذيفة المليشيا مما أدى لبتر يده ورجله ورغم ذلك تحامل على آلامه ومعاناته وجلس لامتحانات الشهادة السودانية التي أقيمت مؤخراً.

والي الخرطوم قال أن قصة الطالب محمد ياسر هي واحدة من مآسي المواطنين الذين فقدوا أطرافهم بسبب قصف المليشيا غير أن محمد ياسر “يجعلنا أن نفاخر بأن شباب السودان قدر التحديات في مواجهة المؤامرات”. مؤكداً دعم الدولة والولاية لهم والوقوف بجانبهم ورعايتهم ووعد بتسهيل إجراءات الاستشفاء داخليا وخارجيا لافتاً أن هذا هو واجب الدولة نحو المجتمع .

فيما تقدمت أسرة الطالب محمد ياسر بالشكر لوالي الخرطوم الذي ظل يتفقد المواطنين والوقوف على احتياجاتهم وتذليل كل الصعاب

كما شملت الزيارة الأستاذ كمال حمد السيد رحمه الأستاذ بالمرحلة الثانوية والذي يعاني من الفشل الكلوي ويتلقى العلاج بمستشفى النو بالثورة وتقدم بدوره بالشكر لوالي الخرطوم الذي ظل يتابع شأن المواطن والخدمات الأساسية.