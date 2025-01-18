عقار يلتقي المفوض بتسيير أعمال وزارة التربية والتعليم

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير، مع د. أحمد خليفة عمر، المفوض بتسيير أعمال وزارة التربية والتعليم.

وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة لتنظيم امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة، رغم التحديات التي تواجه البلاد. كما عبّر عن تقديره العميق لجميع المعلمين الذين قبلوا هذا التحدي من أجل ضمان مستقبل الطلاب.

وفي تصريح صحفي، أوضح د. أحمد خليفة أنه قدم شرحًا مفصلًا لنائب رئيس المجلس حول سير عمليات امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة (2023) التي اختتمت في التاسع من يناير الجاري، كما أشار إلى الاستعدادات الجارية لبدء امتحانات دفعة العام (2024) في مارس المقبل.

كما أشار إلى بدء العمل في كنترول الشهادة الثانوية، مؤكداً وصول طرود أوراق الإجابة لامتحانات الشهادة الثانوية من داخل وخارج السودان.

وأكد المفوض بتسيير أعمال الوزارة أن امتحانات هذا العام كانت تحديًا حقيقيًا لمسيرة التعليم، لكنها أنجزت بنجاح بفضل تضافر الجهود الرسمية والشعبية واهتمام القيادة في الدولة. كما عبّر عن تقديره الكبير لدور المعلمين في تحقيق هذا الإنجاز، الذي يعد رسالة قوية للمليشيات الإرهابية التي تسعى للنيل من أمن واستقرار السودان وإعاقة مسيرة التعليم.

سونا