حاكم اقليم النيل الازرق يؤكد أن الأوضاع الأمنية بالإقليم ماضية نحو الانفراج

أكد الفريق أحمد العمدة بادي، رئيس لجنة الأمن بالإقليم، أن الأوضاع الأمنية في الإقليم تتجه نحو الانفراج، وأن المواطنين سيعودون إلى مناطقهم المختلفة في الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة أمن الإقليم، الذي عُقد أمس الأول بمناسبة زيارة الفريق أول ركن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، والوفد المرافق له.

وأوضح الحاكم أن زيارة الفريق العطا تهدف إلى الوقوف على الأوضاع العامة في الإقليم، مشيرًا إلى أن الزيارة كان لها أثر كبير على الإقليم، لا سيما في تقديم الدعم المعنوي للمواطنين بشكل عام وللقوات المسلحة بشكل خاص، بمناسبة الانتصارات التي تحققت في المنطقة الغربية. وأضاف أنه تم إطلاع عضو مجلس السيادة الانتقالي على التحديات التي يواجهها الإقليم في المجالات التنموية والاقتصادية.

وأفاد الفريق العطا أنه سيعمل على تذليل العقبات التي تعترض مسيرة الاستقرار في الإقليم، وجدد دعوته لحاملي السلاح بطريقة غير شرعية إلى ضرورة الاستجابة لصوت العقل والانضمام إلى ركب السلام في الإقليم.

سونا