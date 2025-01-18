صلاح آدم تور: الإنتصار في مدني ومحيطها لم يكن مفاجأة للقيادة وإنما نتاج لتجهيزات كبيرة

أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي صلاح الدين ادم تور ان الإنتصار الكاسح الذي حققته القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة في عاصمة ولاية الجزيرة مدني لم يكن مفاجأة للقيادة العليا، مبينا أن الخطوة سبقتها ترتيبات وتجهيزات كبيرة كانت نتيجتها تحرير مدني ومحيطها من دنس مليشيا الدعم السريع المتمردة

وقال صلاح الدين في حوار مع (وكالة السودان للأنباء) ينشر لاحقا ان القيادة وعدت الشعب بتطهير كل شبر من البلاد مؤكدا أن تحرير مدني والانتصارات التي تتحقق يوميا في جميع الجبهات تأتي ايفاءً بهذا الوعد، مبشراً بأن الشعب سيفرح قريبا بالنصر المؤزر

وكشف عضو مجلس السيادة الإنتقالي عن خطة محكمة لتحرير كامل للمدن والمناطق بدارفور وكردفان ومناطق الوسط،

وقال ان القوات المسلحة والقوات المشتركة تعمل بشكل متواصل وفعال على تفكيك سيطرة المليشيا على مناطق في دارفور ودحرها عن سائر بقاع السودان.

وأضاف ان الروح المعنوية للقوات عالية بسبب التفاف الشعب حول الجيش، وتوحيد الهدف من أجل القضية الوطنية المتمثلة في كسر شوكة مليشيا آل دقلو الإرهابية.