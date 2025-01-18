مجلس دينكا أبيي يستنكر العقوبات الأمريكية على رئيس مجلس السيادة

استنكر المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي في السودان العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وأكد الأستاذ جلال الجاك أدول، أمين الإعلام والثقافة بالمجلس، في تصريح لوكالة (سونا)، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة تُعد استهدافًا مباشرًا للسودان وشعبه، مشيرًا إلى أنها محاولة سافرة لإضعاف السيادة الوطنية وفرض أجندات خارجية لا تصب في مصلحة البلاد.

وأضاف المجلس أنه يرفض تمامًا أي محاولات للتجاوب مع جهات خارجية تسعى بشكل ممنهج لزعزعة استقرار السودان والمنطقة. وقال جلال إن هذه التحركات تمثل اعتداءً على كرامة السودانيين وحقهم في تقرير مصيرهم بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.

ودعا أمين الإعلام بالمجلس جميع القوى الوطنية السودانية إلى التكاتف لمواجهة هذه التحديات ورفض أي تدخلات خارجية تهدد أمن واستقرار السودان وشعبه.

سونا