والي الجزيرة: سنتعامل مع المتعاونين والخونة وفق الإجراءات القانونية

ادي والي الجزيرة المكلف الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير واللجنة الأمنية واعضاء حكومته اول صلاة جمعة بالمسجد العتيق بود مدني بعد تحرير مدني وولاية الجزيرة من دنس المرتزقة والخونة حيث احتشد المسجد بالمواطنين الفرحين بعودة ود مدني لأرض الوطن.

واكد الوالي خلال مخاطبته المصلين أن الأستخبارات وجهاز المخابرات راصدين المتعاونين الذين خانو وطنهم وتعاونو مع المليشيات المتمردة.

واضاف أن ما تتناقله وسائل الإعلام المضللة خالي من الصحة، وقال ان الدولة تتعامل وفق الإجراءات القانونية، وان كل من يثبت انه متواطئ مع العملاء سوف يحاكم من القضاء .